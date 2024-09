Mancano medici nei pronto soccorso italiani | il piano del Ministero della Salute

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 5 settembre 2024) Migliaia di giovanisi trovano a dover fare una scelta determinante: quale specializzazione seguire? Per orientare questi laureati, il ministro, Orazio Schillaci, ha presentato la campagna #Noisalviamovite. L’obiettivo è attirare attenzione sul mondona d’emergenza-urgenza, un settore che richiede urgentemente nuovi specialisti. Un quarto dei posti in emergenza non viene coperto Nel Servizio sanitario nazionale operano oltre 101mila, ma solo 4.312 sono specializzati in emergenza-urgenza. Nel biennio 2022-2023 è stato assegnato un posto di specializzazione ogni quattro messi a bando, una situazione che riflette una preoccupante carenza di professionisti in questo settore vitale per la sanità pubblica. Schillaci non ha usato mezzi termini: “Aumentare i posti nelle Specializzazioni non basta se poi quei posti non vengono assegnati.