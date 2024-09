Maltempo uomo travolto da piena torrente nel Torinese Esonda il Seveso a Milano DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 5 settembre 2024) Forti piogge su quasi tutta l'Italia. In Piemontezione in più punti delGerardo, che ha fatto saltare due ponti a Mattie (Torino), in Val di Susa. Undi 58 anni risulta disperso nelOrco, a Feletto: è statodall'acqua mentre stava lavorando con il suo trattore. Disagi in Liguria e in Valle d'Aosta. Allagamenti nel capoluogo lombardo