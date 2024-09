M Il figlio del secolo | colpisce i critici di Venezia la serie Sky Luca Marinelli e Joe Wright ne parlano in conferenza

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di giovedì 5 settembre 2024) Cast, produttori e regista dell'atteso M. Ildel, hanno partecipato allastampa dellache è presentata Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di. L'attesaSky Original arriverà nel 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.