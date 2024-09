Louis Vuitton Cup 2024 a che ora gareggia Luna Rossa oggi giovedì 5 settembre | orari tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Alle 14:46 disfiderà Orient Express nella sesta giornata di regate allaCup, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup. Dopo la strepitosa vittoria su New Zealand di ieri, che ha visto Spithill e compagni orchestrare la partenza perfetta con tanto di caduta dai foil dei Kiwi,vuole continuare a vincere e convincere. Il successo sui neozelandesi non porta punti in classifica, ma gli italiani sono già in testa con quattro vittorie su quattro. Vedremo se ci saranno cambi nell’equipaggio. L’altroieri Jimmy Spithill e Francesco Bruni hanno dato vita ad un capolavoro al timone con Umberto Molineris e Andrea Tesei perfetti in veste di trimmer. Grande lavoro poi dei cyclor Enrico Voltolini, Bruno Rosetti, Cesare Gabbia ed Emanuele Liuzzi.