Lorenzo Marchetti direttore creativo di Virgo Cosmetics premia il vincitore del power hits di RTL 102 5

(Di giovedì 5 settembre 2024) È Storie Brevi di Tananai e Annalisa il branodi RTL 102.5Estate 2024 di RTL 102.5. La prima radiovisione d'Italia ha incoronato la canzone che per ben dieci settimane è stato in testa alla classifica dei quelle più ascoltate e votate. A consegnare il premio è stato, direttodi. "Storie Brevi è un approccio diverso all'estate, più rilassato, quella canzone da ascoltare al tramonto coi finestrini abbassati. Era una nostra necessità, mia e di Tananai, raccontare qualcosa che ci appartenesse, a modo nostro. E questa voglia di tranquillità penso appartenga a tante altre persone, che si sono riconosciute in questo stato d'animo. Quando una canzone riesce a creare questo senso di condivisione penso sia davvero meraviglioso", dichiara Annalisa.