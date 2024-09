LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | si parte alle 17 30 Italia a caccia di altre medaglie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10 Amici di OA Sport, ben ritrovati allatestuale della ottava giornata didi Parigi. Fra venti minuti spazio alla sessione serale della giornata odierna. 11.36 Si chiude ladel mattino delledi: finali d17.30! 11.33 Terzo posto per l’in 2’49”01, dietro Cina e Giappone: quinto posto totale per la staffetta azzurra, è finale. 11.32 Quarto posto in 2’09”08 dopo Giulia Terzi. 11.32 Leggero recupero con Bortuzzo: 1’31”28 e terzo posto. 11.31quarta con Boggioni in 46”46 dopo i primi 50 metri. 11.29 USA avanti a tutti in 2’35”81. Ora l’in corsia 6 con Grecia, Giappone, Cina, Spagna e Canada 11.24 Tocca alla 4×50 mista mista 20 punti:in seconda batteria con Monica Boggioni, Manuel Bortuzzo, Giulia Terzi e Federico Cristiani. 11.