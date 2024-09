LIVE Errani Vavassori-Townsend Young US Open 2024 in DIRETTA | la prima storica finale Slam azzurra nel doppio misto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladelladeldegli UStra. Per lavolta nella storia c’è una coppia italiana a giocarsi un trofeo Major, Sarae Andreahanno saputo destreggiarsi all’interno del tabellone a 32 coppie miste che hanno preso il via a New York. Gli azzurri hanno sconfitto Rogers/Galloway (USA); Mateas/Mc Donald (USA); Hsieh/Zielinski (TPE, POL) e in semiGrant/Kovacevic (USA). C’è quindi la quarta coppia a stelle e strisce su 5 incontrate lungo il percorso per l’emiliana e il piemontese, due giocatori mancini.che ha giocato una, da oggi, in tutte le specialità possibili, un traguardo senz’altro significativo.