LIVE Atletica Diamond League Zurigo 2024 in DIRETTA | Furlani Simonelli e Fabbri illuminano la serata azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.15 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel meeting divalevole per l’ultima tappa di. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel meeting divalevole per il circuito internazionale dell’leggera della. Sarà l’ultima fermata, l’ultima tappa prima delle finali di Bruxelles del 13 e 14 settembre. Atteso un grande spettacolo nel salto in lungo dove sarà presente Mattia. Gli avversari sono quelli di sempre: Miltiadis Tentoglou, oro a Parigi e il giamaicano Wayne Pinnock, argento a Parigi: l’obiettivo sarà cercare di entrare nei primi sei della classifica generale per approdare alle finali.