LIVE Atletica Diamond League Zurigo 2024 in DIRETTA | Fabbri chiude secondo nel getto del peso ora Furlani nel lungo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.26 Siamo ai 100 metri al femminile, ecco le partenti: USA1 DAVIS Tamari 15FEB2003 10.83 10.91 27 1 6 GBR2 NEITA Daryll 29AUG1996 10.90 10.92 20 4 3 SUI3 KAMBUNDJI Mujinga 17JUN1992 10.89 10.90 11 9 14 LCA4 ALFRED Julien 10JUN2001 10.72 10.72 15 7 1 USA5 RICHARDSON Sha’Carri 25MAR2000 10.65 10.71 8 11 2 GBR6 ASHER-SMITH Dina 4DEC1995 10.83 10.88 20 3 4 CIV7 TALOU-SMITH Marie-Josée 18NOV1988 10.72 10.87 26 2 5 JAM8 CLAYTON Tia 17AUG2004 10.86 10.86 12 8 7 GAM9 BASSBITTAYE Gina Mariam 3MAY1995 10.93 10.93 17 6 15 20.21 Ottimo tempo per Moraa che si prende la vittoria in scioltezza in 1.57.08, davanti a Georgia Bell che fa 1:57.94. 20.17 Partenza per gli 800 metri al femminile, ecco le partenti: GBR1 BELL Georgia 17OCT1993 1:56.28 1:56.28 13 8 SUI2-1 ROSAMILIA Valentina 27JAN2003 1:58.69 1:58.69 53 USA2-2 AKINS Nia 7JUL1998 1:57.36 1:57.