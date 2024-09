Lite tra giovanissimi finisce nel sangue | 16enne muore accoltellato fermato un altro minorenne

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 5 settembre 2024) La polizia haunragazzo, anche lui, considerato l’autore dell’omicidio di un sedicenne,ieri sera in via Piave, prima periferia di Bologna, nel corso di unatra. E' stato anche trovato e sequestrato il coltello utilizzato per l'aggressione. Sono in corso indagini da parte della squadra mobile della Questura per ricostruire dinamica e movente.