L’Irlanda ha così tanti soldi che non sa che farne

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una situazione incredibile, ma dovuta alla generosa tassazione delle multinazionali Mentre in Europa molti ministri non dormono la notte pensando a come reperire le risorse per la prossima Finanziaria, a Dublino il governo ha un grattacapo in apparenza invidiabile: cosa fare di un surplus nei conti pubblici che nel 2024 dovrebbe attestarsi di 8,6 miliardi