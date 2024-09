L' inutile dibattito sulla criminalità organizzata e gli ultras

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il regolamento di conti tra capidell'Inter, sfociato in omicidio a Cernusco sul Naviglio (un morto e un ferito tra i capi della Curva Nord nerazzurra), ha improvvisamente riacceso i farisituazione delle curve italiane: i legami con la, l'infiltrazione massiccia della mafia e della 'ndrangheta. Tutto con lo stesso stupore della prima volta, come non esistesse ormai uno storico consolidato di fatti di cronaca nera, denunce, inchieste, impegni presi e promesse disattese. Accade ogni volta, come in un eterno giorno della marmotta.