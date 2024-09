Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 5 settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete L'attenzione delleè rivolta alle relazioni strette, può interessare il matrimonio oppure i rapporti antagonistici o qualsiasi altro confronto di natura emotiva. Luna per due giorni in opposizione, dalla Bilancia è quadrata a Marte appena arrivato in Cancro, aspetto difficile ma che non va preso troppo sul serio: le tensioni sono significative, ma non tanto quando sembra. Nell'ambiente familiare rischiate di agire senza pensare troppo, istintivamente. Toro Oggi dobbiamo per tutti i segni citare il nuovo Marte in Cancro perché questo pianeta ci terrà impegnati nel positivo e nel negativo fino ad agosto 2025.