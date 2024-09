Le imprese ragionano ’green’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) PERUGIA In Umbria, secondo il rapporto Green Italy 2023, curato da Fondazione Symbola e Unioncamere, leeco-investitrici nel periodo 2018-2022 sono state il 33,9% del totale delle, primo risultato nel Centro (Toscana 33,4%, Marche 33%, Lazio 32,4%) ma solo quintultimo in Italia. Secondo le anticipazioni, la percentuale delleeco-investitrici in Umbria è aumentata nel 2023, ma si attendono i dati ufficiali. Con queste premesse la Camera di Commercio, guidata dal presidente Giorgio Mencaroni, presenta il progetto “ESG: il valore della sostenibilità nell’impresa”, iniziativa divulgativa e formativa sulla sostenibilità aziendale, declinata nelle tre principali dimensioni: ambientale, sociale e di governance, comunemente conosciute come i criteri ESG. Il percorso formativo si svolgerà on line, tramite la piattaforma Zoom della Camera di Commercio dell’Umbria.