Le frecce tricolori tornano a colorare il cielo in Lombardia

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo l'assenza (piuttosto sentita) a Monza in occasione del Gran Premio d'Italia per via della missione americana leilitaliano, e più precisamente quello lombardo, con un attesissimo spettacolo di sorvolo acrobatico.L'occasione sarà la chiusura dei