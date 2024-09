Lazio la grande QUALITÀ di Gigot | ecco perché PIACE TANTO a Baroni il nuovo acquisto biancoceleste

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Laha completato la sua campagna acquisti in entrata con l’arrivo di, difensore ex Marsiglia Laconsi è assicurata duttilità. Questo spiega La Gazzetta dello Sport che nell’edizione odierna ha fatto una panoramica generale sul 30enne prelevato in Francia dal Marsiglia. Per tre milioni la squadrasi è assicurata