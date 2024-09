L’asteroide RW 1 entra nell’atmosfera e brucia – Video

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 5 settembre 2024) (Adnkronos) – Il mini asteroide saluta la Terra. L'asteroide 2024 RW 1, scoperto ufficialmente il 4 settembre 2024, come previsto èto nell'atmosfera alla velocità di 20,8 km al secondo in corrispondenza delle Filippine settentrionali. Il piccolo asteroide, che misura circa un metro, è stato avvistato in particolare dall'isola di Luzon. RW 1 è stato scoperto