Lanciato il razzo Vega è il suo ultimo volo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ilè statodalla base europea di Kourou (Guyana Francese) e sta affrontando ilVV24, l'della sua carriera lunga 12 anni. Porta in orbita la nuova sentinella del pianeta, il satellite Sentinel 2C del programma Copernicus per l'osservazione della Terra, di Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione europea. Ilre gestito dall'Esa e progettato in Italia da Avio, è operato da Arianespace. Ideato per portare satelliti piccoli e medi nell'orbita bassa,ha iniziato la sua carriera il 13 febbraio 2012 e da allora affrontato 23 voli nei quali ha portato in orbita più di 120 satelliti. Ilre dell'Esa è partito dopo che è stato risolto il problema tecnico che il 4 settembre aveva costretto a un rinvio di 24 ore., Il lancio di Sentinel-2C permette di conservare la configurazione della costellazione Sentinel 2.