La notizia che questo antiparassitario per animali curi il cancro è priva di fondamento scientifico

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il 1 settembre 2024 è stato pubblicato un post su X in cui è ricondiviso il video di un’intervista a un uomo che, in inglese, racconta di aver avuto unai polmoni incurabile. Dopo la diagnosi, si sente ancora, l’uomo ha ricevuto una chiamata da un amico veterinario che gli ha raccontato di un suo collega che aveva curato ilad alcuni topi di lavoratorio dopo avergli somministrato il fenbendazolo, un farmacoper. L’autore del tweet commenta: «Terminale, pieno di metastasi come un albero di natale con le luci, completamente guarito grazie ad unfarmaco per gli». Il contenuto veicola un’informazionedi prove scientifiche.