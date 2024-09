La lotta dei giovani ucraini per difendere la loro identità dal neocolonialismo russo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 5 settembre 2024) Secondo idell’Ucraina, riconoscersi nella bandiera gialla e blu è uno state of mind. «Esseresignifica vivere da persone libere mentre essere russi non dipende dalla lingua che si parla o dal colore del passaporto, quanto dalla mentalità e dalla visione del mondo». Modi di vivere e di pensare che appaiono diametralmente opposti. Andrey, nome fittizio, ha ventotto anni e vive con la moglie e la figlia a Poltava, una città a metà strada fra la sua Kharkiv e la capitale Kyjiv. Dopo settimane di relativa tranquillità, di recente i missili russi sono tornati a fare strage anche qui, in questa zona del Paese in cui la guerra viene percepita come un pericolo costante ma un po’ defilato, almeno rispetto alle aree del fronte. Più di quaranta morti e oltre centottanta feriti è il bilancio, drammatico, dell’attacco a una scuola, un ospedale e un centro militare.