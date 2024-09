La colazione incide sul rendimento | uno studio dimostra l’importanza di iniziare la giornata mangiando sano

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 5 settembre 2024) Quante volte ci siamo sentiti dire che “laè il pasto più importante della”? Oggi abbiamo un motivo in più per non saltarla. Oltre ad aumentare l'energia e migliorare la salute in generale, infatti, unabilanciata migliora anche ilscolastico degli studenti.