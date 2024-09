La biodiversità al centro delle politiche ambientali globali

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 5 settembre 2024) In attesa che prenda avvio a Cali, in Colombia, il prossimo 22 settembre, la ConferenzaParti della Convenzione sulla(Cop16) dove, governi, scienziati, Ong e aziende private si incontreranno per discutere e mettere in campo le strategie per “proteggere e gestire in modo sostenibile la”, lo scorso 18 agosto è entrata in vigore la Nature Restoration Law, il regolamento Ue sul “ripristino della natura”, elemento chiave della Strategia europea sullache stabilisce “obiettivi vincolanti per ripristinare gli ecosistemi degradati”, in particolare quelli con “il potenziale maggiore di catturare e immagazzinare carbonio”. La natura in Europa è in preoccupante declino, scrive in una nota la Commissione, con oltre l’80% degli habitat in cattive condizioni.