Jannik Sinner batte Medvedev e va in semifinale agli Us Open per la prima volta in carriera

(Di giovedì 5 settembre 2024)Daniile conquista per lale semifinali degli Usdi tennis. Il numero uno del mondo ha superato l’avversario a Flushing Meadows per 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 in una partita con poca storia.si aggiudica così il confronto numero 13 con il tennista russo suo ‘maestro-rivale’, quinto nel ranking Atp. Una rasoiata di dritto regala il successo al tennista italiano che infiamma il pubblico sulle tribune dell’Arthur Ashe.sfiderà domani il 22enne britannico Jack Draper, 25mo della classifica Atp. Il tennista italiano ha vinto 73 partite e ne ha perse soltanto sette da un anno a questa parte. Nel 2024 ha ottenuto 53 vittorie e 5 sconfitte. La partita, che ha vinto gli Usnel 2021, aveva sconfittonei quarti di finale di Wimbledon. Ma a New York ha commesso 57 errori non forzati. E questo lo ha tradito.