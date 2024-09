James Bond è gay? | la risposta di Luca Guadagnino

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 5 settembre 2024) Al Festival di Venezia è stata la volta di Queer, il nuovo lavoro di, già regista di Chiamami col tuo nome; anche questa volta la pellicola è ispirata a un romanzo, di Williams S. Borroughs, e vede come interprete principale Daniel Craig, che, smessi i panni dell’agente segreto più famoso al mondo,, ha deciso di accettare un ruolo completamente diverso, e di stravolgere il suo look generalmente molto curato. Visti i temi del film, e la connessione di Craig con l’agente 007, una giornalista australiana ha pensato di domandare, in conferenza stampa “Ci sarà mai un?”. Se Craig ha guardato verso il cielo,ha deciso di rispondere: “Ragazzi, facciamo gli adulti per un secondo. Non c0è modo di aggirare il fatto che nessuno saprebbe mai quali sono i reali desideri di