Intesa Carlo Messina è ancora miglior ceo tra le banche europee

(Di giovedì 5 settembre 2024) Per il settimo anno consecutivo,, amministratore delegato diSanpaolo, è stato votato comechief executive officer dellesecondo la classifica 2024 stilata da Extel, società di ricerca specializzata. Questo riconoscimento, che tiene conto dei voti di circa 1.800 investitori istituzionali e analisti finanziari, conferma la leadership del gruppo in Europa. Non solo, ma anche il board diha ottenuto il primo posto nella categoria dedicata, per il terzo anno consecutivo, a dimostrazione della solidità della governance dell’istituto. Inoltre, Stefano Del Punta, già senior advisor del ceo, è stato nominatochief financial officer per l’ottavo anno di fila. Non è finita.