Inter un candidato per il giocatore del mese in Serie A! Scontato

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’potrebbe ottenere un premio per ildi agosto appena concluso. Dopo tre giornate uno dei giocatori nerazzurri èper diventare POTM, vale a dire Player of the Month. Ecco chi è! CANDIDATI – Ildi agosto dell’ha dato ulteriori conferme del livello raggiunto dai nerazzurri nella passata stagione. Un pareggio, rocambolesco, a Genova e due vittorie nette con Lecce e Atalanta segnando 6 gol e subendone 0. La partita di venerdì scorso è stata una lezione di calcio ed ha mostrato tutta la bellezza del gioco di Simone Inzaghi. Tra i giocatori più esaltati del momento c’è sicuramente Marcus Thuram e laA lo ha riconosciuto in un modo. Il primo @EASPORTSFC Player of the Month della stagione 24/25 ? Vota ora! ?? — LegaA (@A) September 5, 2024 Oggi è stato pubblicato il primo voto ufficiale della stagione per ildeldi agosto.