Inizia l' avventura in A2 del Futsal Pontedera | partita la preparazione

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il, società che rappresenta nel Calcio a 5 FIGC l’intera Valdera, formalizzata a metà luglio l’iscrizione ufficiale al campionato nazionale di Serie A2, il 2 settembre ha cominciato lain vista dell’esordio in campionato previsto per sabato 12 ottobre in quel di