In cinquanta per il primo giorno della nuova cartolibreria anche il sindaco per il taglio del nastro

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Oltre 50 persone hanno partecipato all’inaugurazioneAmica’. Fra queste, presenteilEnzo Lattuca per il tradizionaledel. Laattività si trova a Cesena, in zona Torre del Moro in via Cicagna. Le due titolari, Monia Navarra e Maride Urbini si