Il precetto è diventata passione e la liturgia un incontro | per me don Roberto è stato una rivoluzione

(Di giovedì 5 settembre 2024) È grazie a donBizzarri se la Chiesa, per me, non è un luogo dove passare quaranta minuti la domenica, ma la casa dove abito, lavoro, vivo il mio impegno e le mie passioni.Avevo sedici anni ed ero il classico cattolico praticante che dopo la cresima si prepara ad allontanarsi dalla