Il piano degli Stati Uniti per contrastare le influenze russe alle elezioni di novembre

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il governoha annunciato il suoperle campagne di influenza russa nellepresidenziali del 2024. L’obiettivo è quello di limitare l’uso da parte del Cremlino di media statali e siti di fake news per orientare gli elettori americani, come accaduto nelledel 2016. Come spiega il New York Times in un lungo approfondimento, il ministro della Giustizia Merrick B. Garland ha illustrato già le prime misure concrete intraprese dal Dipartimento di Giustizia, tra cui le sanzioni a cinque agenzie di informazione finanziate dallo stato russo, tra cui RT, Ruptly e Sputnik e l’incriminazione di due dipendenti russi di RT, la rete televisiva di Stato russa, che avrebbero diffuso tramite una società nel Tennessee dei contenuti pro-Cremlino.