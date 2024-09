Il Papa in Moschea a Giacarta | Cristiani e musulmani uniti contro fondamentalismi guerre e crisi ambientali  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 5 settembre 2024) AGI - "Che nessuno ceda al fascino dell'integralismo e della violenza, che tutti siano invece affascinati dal sogno di una società e di un'umanità libera, fraterna e pacifica!".Francesco incontra il mondo islamico presso laIstiqlal di(la più grande del sud-est asiatico) e firma con il Grande Imam Nasaruddin Umar la Joint Declaration of Istiqlal 2024, una dichiarazione congiunta su principi e valori comuni. La firma del testo è uno dei momenti salienti della visita del Pontefice in Indonesia. "In essa - ha sottolineato - assumiamo con responsabilità le gravi e talvolta drammaticheche minacciano il futuro dell'umanità, in particolare lee i conflitti, purtroppo alimentati anche dalle strumentalizzazioni religiose, ma anche laambientale, diventata un ostacolo per la crescita e la convivenza dei popoli".