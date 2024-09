Il maltempo flagella il Nord | nubifragi in Piemonte 50 persone isolate in Val di Susa A Milano è allerta Seveso

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 5 settembre 2024) Piogge molto intense sono in corso indalla serata di ieri, come da previsioni, e si contano i primi danni . Nelle ultime dodici ore si sono registrate precipitazioni molto forti su Valli Pellice, Valli Chisone,e Lanzo, nel Torinese e piogge tra il moderato e il forte sui restanti settori alpini e appenninici. Lo rileva l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente)