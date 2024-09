IFA 2024 | Haier Europe presenta l’ecosistema connesso che conquista l’ambiente

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 settembre 2024) A Berlino in mostra gli ecosistemi domestici connessi, Candy e Hoover che integrano soluzioni e servizi in grado di migliorare il nostro mondo Berlino, 5 settembre- parte diSmart Home, azienda n.1 a livello globale nel settore dei grandi elettrodomestici - in occasione di IFA, scopre il suo