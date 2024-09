Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY"nonpiù, nessuno ce lo potrà più riportare a casa". Sono disperati Mou e Daniela, idiSall, il 16enne ucciso da un coetaneo con una coltellata al cuore la sera del 4 settembre in via Piave a Bologna.