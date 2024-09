Highlights Pegula-Swiatek 6-2 6-4 quarti di finale Us Open 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Igaè fuori dagli Us. La numero 1 del mondo incappa in una serataccia sull’Arthur Ashe Stadium contro Jessicaed esce di scena aidiin due set particolarmente rapidi. 6-2 6-4 il punteggio a favore della 30enne americana, che riesce a raggiungere al settimo tentativo la prima semiSlam della sua carriera. Primo set dominato dalla testa di serie numero 6, che regge in avvio di secondo parziale alla reazione della polacca e sfrutta il break ottenuto nel settimo game per ottenere la vittoria più prestigiosa della sua carriera. Rivedi glidel match.6-2 6-4,diUs) SportFace.