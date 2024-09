Happyend | luci ed ombre del Giappone

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Cresciuto tra Tokyo e New York, il giovane regista Neo Sora, in seguito alla realizzazione del documentario sul padre Ryuchi Sakamoto, presenta a Venezia 81, per la sezione Orizzonti.Uno scapestrato gruppo di compagni di scuola, uniti dalla passione per la musica, affronta i problemi