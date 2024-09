Haleon Davide Fanelli General Manager Southern Europe e Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) -ha assunto il ruolo didi, leader mondiale nel settore del Consumer Healthcare, con effetto dal primo settembre, succedendo a Giuseppe Abbadessa che, dopo oltre 5 anni in azienda, ha deciso di lasciareper perseguire nuove sfide professionali. Con questo incaricoacquisisce anche il ruolo diper l', riferisce la società .- riporta una nota - è entrato in Novartis Consumer Health (confluita inattraverso una serie di joint-venture e il successivo demerger da Gsk) nel 2012 e da allora ha ricoperto ruoli in diverse aree aziendali e mercati, sviluppando un background internazionale di rilievo. Negli ultimi 3 anni è statodiSpagna.