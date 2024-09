Gli omicidi insensati ci ricordano che a volte il male non si può spiegare

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 5 settembre 2024) Per le coltellate di Paderno (e quelle di Moussa Sangare) si cercano moventi e cause esterne: famiglie difettate, scuola distratta, delusioni, patologie mentali. In un mondo senza Dio non è ammessa la pura azione del maligno.