Gilmour e McTominay a Segno | I Nuovi Acquisti del Napoli Brillano in – VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Billye Scott, neodel, protagonisti nella rimonta della Scozia contro la Polonia in Nations League. Conte può sorridere per le prestazioni dei suoicentrocampisti. I tifosi delhanno seguito con grande interesse la sfida di Nations League tra Scozia e Polonia, con iazzurri grandi protagonisti del match. Sotto di due reti, la nazionale scozzese ha agguantato il pareggio grazie alle reti di Billye Scott: Primo Gol con la Scozia da Nuovo Giocatore delAl 46° minuto, Billyha acceso la scintilla della rimonta scozzese. Il neo centrocampista delha trovato la rete con un preciso tiro di destro da centro area, non lasciando scampo al portiere polacco. Questa marcatura rappresenta un ottimo biglietto da visita per il 23enne, in attesa del suo esordio in maglia azzurra.