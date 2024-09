Gigi Buffon | Dagli atleti paralimpici lezione di vita incredibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) “È un orgoglio vedere tanti successi alle Paralimpiadi, una bellissima sorpresa e hai a che fare con ragazze e ragazzi che ti danno un esempio di cosa vuol dire superare i limiti, non accontentarsi mai e non piangersi addosso”. Queste le parole del capodelegazione della Nazionale di calcio,, in visita a Casa Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024: “Secondo me è unadi”, ha aggiunto l’ex portiere.: “di” SportFace.