Fumaiolo Fest | nel weekend ricco programma ad Alfero e alle Balze

Leggi tutta la notizia su cesenatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un nuovo evento prende il via in Vallata, proprio dove nascono il Tevere e il fiume che dà il nome al nostro territorio, il Savio. Sabato 7 e domenica 8 settembre sul Monteandrà in scena la prima edizione di, parte della rassegna Savio Trail 2024, con organizzazione a cura