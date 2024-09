Freddie Mercury libero e trasgressivo senza lezioni di inclusione | buon compleanno!

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sembra perfino impossibile pensarlo, pare uno scherzo o forse un inganno dell'intelligenza artificiale, come certe foto perfettamente contraffatte: non ci si crede, ma sefosse vivo, proprio oggi compirebbe 78 anni. Impensabile, vero? «Muore giovane chi è caro agli dei», decretarono i lirici greci: e così per noiresta eternamente nel pieno delle forze, padrone del palco, dominatore degli stadi, detentore di un talento assoluto e di una volontà tenace, oltre che scalatore capace di arrampicarsi con la voce su su fino a note impossibili, regolarmente raggiunte e restituite con potenza e precisioneparagoni. ISTINTO LIBERTARIO Cosa farebbe, cosa direbbe oggi? Questo non possiamo saperlo, e anzi sarebbe disonesto prestargli pensieri non suoi, o coinvolgerlo in dibattiti che non ha fatto in tempo a conoscere.