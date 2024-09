Francia | von der Leyen ‘Barnier ha a cuore gli interessi d’Europa e Parigi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Bruxelles, 5 set. (Adnkronos) – “Congratulazioni a Michel Barnier per la nomina a primo ministro. So che Michel Barnier ha aglidell’Europa e della, così come dimostra la sua lunga esperienza. Gli auguro un grande successo nel suo nuovo incarico”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der, commentando la nomina di Michel Barnier a premier francese. L'articolo: von derha agliCalcioWeb.