Francia-Italia venerdì 06 settembre 2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Spalletti orientato al 3-5-2

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 5 settembre 2024) Per essere la prima gara della nuova, quella cioè che dovrà fare dimenticare la disastrosa spedizione in Germania e una delle peggiori interpretazioni di un torneo continentale nella storia della nazionale, motivi che hanno portato testualmente il ct a passare ‘un’estate bruttissima’, il calendario della Nations League non è particolarmente accondiscendente nei confronti degli InfoBetting: Scommesse Sportive e