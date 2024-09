Francia-Italia Spalletti sceglie ancora l’Inter | la probabile formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Domani sarà il momento di, sfida di Nations League nella quale sembrano destinati a trovare spazio numerosi calciatori del. Di seguito ladi Luciano. VIGILIA – Domani sera, alle ore 20.45, lo Stadio ‘Parco dei Principi’ di Parigi ospiterà, per il primo turno del girone di Nations League. Dopo la tragica avventura agli Europei, dunque, la squadra di Lucianoè chiamata a tornare in campo, e lo farà contro un avversario non poco ostico. Alla vigilia del match il CT azzurro ha risposto alle domande dei giornalisti, dando qualche indicazione sullache lancerà dal primo minuto. La prima importante nota riguarda il modulo, che dovrebbe cambiare rispetto a quello particolamrente inadatto utilizzato nelle sfide degli Europei.