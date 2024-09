Francia Deschamps sul futuro di Rabiot | situazione imbarazzante

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Adrienè ancora senza squadra dopo l’addio alla Juventus. Si tratta di unaparadossale per un calciatore della sua qualità ed esperienza. Tanti club si sono tirati indietro dopo le richieste economiche del calciatore mentre altre soluzioni non sono state proprio prese in considerazione dal 29enne. “? È unaun po’, ci ho parlato ed è stato cercato da parecchie squadre, ma non ha ancora deciso. Senza allenamenti non può essere competitivo, ma spero che possa presto scegliere unache lo possa riportare con noi”. Lo ha detto il ct dellaDidieralla vigilia della partita contro l’Italia valida per la Nations League.