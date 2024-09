Francesco Bruni sprona Luna Rossa | Non dobbiamo accontentarci Buon gioco di coperture coi francesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha sconfitto Orient Express e ha vinto la quinta regata consecutiva alla Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà chi saranno gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha dettato legge contro la compagine francese, prendendo il largo già in partenza (i transalpini erano stati penalizzati per avere superato il boundary) e poi amministrando agevolmente la situazione: qualificazione matematica per la semifinale e primo posto in classificata rafforzato.ha analizzato la regata odierna attraverso i canali ufficiali di Team Prada Pirelli: “Una regata interessante, soprattutto all’inizio. Loro hanno preso una penalità in partenza che ci ha reso ilpiù facile, ma l’hanno pagata bene senza regalare troppi metri e avevano sicuramente unaa velocità con poco vento.