Forza l' alt dei poliziotti accelera e fugge in direzione Piano Nei guai un 24enne

Leggi tutta la notizia su anconatoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) ANCONA - Nella giornata di ieri, la Polizia di Quartiere di Ancona ha effettuato un intervento in via Marconi, durante un servizio di pattugliamento e controllo di prossimità. Gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due uomini. Il conducente, anziché arrestare la marcia come imposto