Firenze | arrestato 16enne marocchino per furto e aggressione alla vigilanza

(Di giovedì 5 settembre 2024) La Polizia di Stato haun ragazzo di 16 anni di origine marocchina per rapina impropria, dopo che è stato sorpreso a rubare alcolici per un valore di oltre 200 euro in un supermercato di via Canova, nel quartiere Isolotto di. Il giovane ha aggredito il personale della sicurezza, cercando di fuggire con la merce rubata. Secondo quanto ricostruito, ilaveva nascosto numerose bottiglie di alcolici nello zaino e una sotto i pantaloni. Una volta passato alle casse senza pagare, è stato fermato dagli addettisicurezza. In quel momento, il giovane ha reagito violentemente, colpendo uno degli agenti con pugni al volto e lanciandogli contro una bottiglia che aveva nascosto nei pantaloni, colpendolo al petto. Aggiornamento ore 16.00 Dopo aver aggredito il primo vigilante, il ragazzo ha cercato di fuggire dall’edificio.