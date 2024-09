Fine settimana adrenalinico con la MotoGp Poi la tradizione | Festa de Borg Gusto del Porto Sagra della Polenta

Leggi tutta la notizia su riminitoday

(Di giovedì 5 settembre 2024) "Chi ben comincia è alla metà dell’opera”. Non c'è verità più indovinata e Rimini sembra avere preso sul serio questo detto. Infatti, per non essere da meno ai "fratelli" weekend estivi la città propone per questo primodel mese di settembre tante iniziative con cui intende